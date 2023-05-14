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11:06 14.05.2023

Об'єднане угруповання військ РФ навряд чи змогло створити дієздатний мобільний резерв - британська розвідка

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Об'єднане угруповання військ РФ навряд чи змогло створити дієздатний мобільний резерв - британська розвідка

Малоймовірно, що Об'єднане угруповання військ (ОУВ) Росії змогло створити дієздатний і великий мобільний резерв з метою реагування на оперативні проблеми, що виникають, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії та Північної Ірландії.

"Наразі сили складаються переважно з погано навчених мобілізованих резервістів і дедалі більше покладаються на застаріле обладнання. Водночас багато їхніх підрозділів сильно недоукомплектовані. Зазвичай вони проводять тільки дуже прості піхотні операції. Дуже малоймовірно, що ОУВ змогло створити великий, дієздатний мобільний резерв для реагування на оперативні проблеми, які виникають", - ідеться в повідомленні, розміщеному в твіттері в неділю.

Зазначається, що ОУВ РФ "на папері" таке саме, як і на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Ймовірно, що Об'єднане угруповання військ має у своєму складі понад 200 тис. людей особового складу, організованих приблизно в 70 бойових полків і бригад, які розділені на п'ять груп військ.

Російське ОУВ все ще бореться з обмеженою свободою проведення повітряних операцій.

Однак у лютому 2022 р. воно мало у своєму складі професійних солдатів і було здебільшого оснащене доволі сучасними автомобілями; війська регулярно тренувалися, намагаючися здійснювати складні спільні операції.

"Малоймовірно, що це буде організація, яка зможе ефективно координувати широкомасштабні військові дії вздовж 1200-кілометрової лінії фронту в умовах стресу", - наголошується в повідомленні розвідки.

Теги: #рф #резерв #британська_розвідка

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