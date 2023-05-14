Події

10:49 14.05.2023

Противник обстріляв Гуляйполе Запорізької області, є поранений

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Російські окупаційні війська масовано обстріляли Гуляйполе Запорізької області в суботу, унаслідок чого постраждала одна людина, повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Під час масованої атаки по прифронтовому Гуляйполю постраждав 64-річний чоловік. Його евакуйовано для лікування в обласний центр", - написав він у телеграм-каналі.

За словами очільника регіону, на 18 населених пунктів за добу припало 95 ударів ворожого озброєння: 86 артобстрілів, 2 авіаційних, 4 із РСЗВ, 3 атаки БПЛА.

"Фахівці зафіксували 28 повідомлень про руйнування цивільних об'єктів і продовжують ліквідовувати наслідки російського терору мирних міст і сіл", - додав Малашко.

Теги: #обстріл #запорізька_область

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