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09:05 14.05.2023

ПС ЗСУ ліквідували 25 БПЛА і три крилаті ракети

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ПС ЗСУ ліквідували 25 БПЛА і три крилаті ракети

Повітряні сили Збройних сил України в ніч на неділю ліквідували ворожі 25 БПЛА і три крилаті ракети, повідомляє пресслужба повітряного командування ЗС України.

"У ніч на 14 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну за різними напрямками ударними дронами "Shahed-136/131", ракетами "Калібр" із кораблів у Чорному морі, крилатими ракетами Х-101/Х-555/Х-55 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом нічної атаки знищено три крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів. Зокрема:

  • 18 ударних дронів типу "Shahed-136/131";
  • один ударний БПЛА типу "Ланцет";
  • два БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10";
  • чотири БПЛА (тип уточнюється);
  • три крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55.

У ПС ЗСУ зазначають, що впродовж доби 13 травня та на початок доби 14 травня тактична авіація здійснила до півсотні літаковильотів на вогневе ураження ворога та винищувальне авіаційне прикриття.

Теги: #бпла #пс_зсу

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