Події

07:54 14.05.2023

Окупанти здійснили шість обстрілів прикордоння Сумщини

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Окупанти здійснили шість обстрілів прикордоння Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

Так, зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Білопільська та Краснопільська громади.

По Есманьській громаді ворог бив із міномета - пролунало 16 вибухів.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з гранатометів - зафіксовано 12 вибухів та мінометів - пролунало 20 вибухів.

По Великописарівській громаді був обстріл із АГС (жителі чули 10 вибухів).

Краснопільська громада зазнала артобстрілу із САУ (зафіксовано 7 вибухів).

Попередньо - без наслідків.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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