Окупанти здійснили шість обстрілів прикордоння Сумщини
Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.
Так, зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманьська, Білопільська та Краснопільська громади.
По Есманьській громаді ворог бив із міномета - пролунало 16 вибухів.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали з гранатометів - зафіксовано 12 вибухів та мінометів - пролунало 20 вибухів.
По Великописарівській громаді був обстріл із АГС (жителі чули 10 вибухів).
Краснопільська громада зазнала артобстрілу із САУ (зафіксовано 7 вибухів).
Попередньо - без наслідків.