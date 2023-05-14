РФ запустила крилаті ракети по Україні під час "Євробачення-2023"

РФ запустила крилаті ракети по Україні під час "Євробачення-2023", повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Якраз у той час, коли Європа святкує музику, єдність та світло на Євробаченні, Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали ударів по Тернополі, внаслідок чого сталося загоряння нежитлової будівлі, а також обстріляли Харків.

Український гурт Tvorchi продемонстрував плакат з написом "Тернопіль" в ефірі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста.