Події

00:53 14.05.2023

РФ запустила крилаті ракети по Україні під час "Євробачення-2023"

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РФ запустила крилаті ракети по Україні під час "Євробачення-2023"

РФ запустила крилаті ракети по Україні під час "Євробачення-2023", повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Якраз у той час, коли Європа святкує музику, єдність та світло на Євробаченні, Росія запускає крилаті ракети по Україні, яка протистоїть темряві", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська завдали ударів по Тернополі, внаслідок чого сталося загоряння нежитлової будівлі, а також обстріляли Харків.

Український гурт Tvorchi продемонстрував плакат з написом "Тернопіль" в ефірі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" після російського обстрілу міста. 

Теги: #рф #україна #міноборони #євробачення #обстріли

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