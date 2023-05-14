Події

00:29 14.05.2023

Внаслідок обстрілів Тернополя поранено двох цивільних, їх госпіталізували

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Внаслідок обстрілів Тернополя поранено двох цивільних, їх госпіталізували

Внаслідок обстрілів Тернополя поранено двох громадянських, їх госпіталізували, повідомив голова ОВА Володимир Труш.

"Все, що можемо сказати зараз. Травмовано двоє цивільних. Попередньо осколкові поранення та опіки. Постраждалі перебувають у лікарняних закладах. Їм надається вся необхідна допомога", - написав Труш у телеграм-каналі.

За його словами, є потрапляння до складських приміщень, що належать комерційним підприємствам та релігійній організації.

На місці події працюють пожежники.

Займання ще не ліквідовано повністю.

Він зазначив, що всю ніч на місці пригоди перебуватиме спеціаліст.

Як повідомлялося, у ніч на неділю у Тернополі зафіксували потрапляння до промзони міста, рятувальники ліквідують пожежу нежитлового будинку голова облради. 

Теги: #україна #тернопіль #обстріл #поранені

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