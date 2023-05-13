Події

21:27 13.05.2023

У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

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У ЄС поки що не можуть домовитися щодо чергового пакета санкцій стосовно РФ

Країни ЄС поки не можуть дійти згоди щодо 11-го пакета санкцій проти Росії, констатує в суботу Польське радіо.

За його даними, оскільки на п'ятничній зустрічі комітету постійних представників країн ЄС жодних рішень не ухвалили, обговорення продовжаться наступного тижня.

Водночас, зазначає радіо, цей пакет буде спрямований насамперед на боротьбу з обходом санкцій і на ліквідацію лазівок.

"Якщо з'ясується, що якісь товари, призначені для експорту в треті країни, потрапляють на російський ринок, то для них буде вводитися заборона на експорт", - зазначає радіо, наголошуючи, що такі санкції будуть застосовуватися з обережністю і після ретельного аналізу.

 

 

Теги: #єс #росія #санкції #ситуація

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