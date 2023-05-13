Події

20:29 13.05.2023

Очільники МЗС України та Союзу Коморських островів провели першу в історії зустріч

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Очільники МЗС України та Союзу Коморських островів провели першу в історії зустріч

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та очільник МЗС Коморських Островів Дуаїр Дулькамаль (Dhoihir Dhoulkamal) під час особистої зустрічі обговорили перспективи розвитку двосторонніх відносин та посилення співпраці України з Африканським Союзом.

"А це перша в історії зустріч міністрів закордонних справ України та Союзу Коморських островів. Був радий особисто познайомитися з колегою та обговорити перспективи розвитку двосторонніх відносин і посилення співпраці України з Африканським Союзом під час Коморського головування", - написав Кулеба у твіттері.

Як повідомлялося, Кулеба 13 травня перебуває у Стокгольмі (Швеція), де бере участь у заходах неформальної зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу та Індо-Тихоокеанського міністерського форуму.

У рамках візиту заплановано низку двосторонніх зустрічей міністра з колегами із країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Теги: #мзс #зустріч #коморські_острови

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