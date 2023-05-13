МК "Запоріжсталь" передав аеророзвідці ЗС України обладнання

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" і група "Метінвест" у рамках мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова передали бійцям Збройних сил України на луганському напрямку необхідну захисникам електроніку.

Згідно з інформацією підприємства, днями генеральний директор комбінату Роман Слободянюк передав військовим два дрони DJI Mavic 3, два Starlink і дві зарядні станції Ecoflow.

Загалом від початку повномасштабної війни в рамках мілітарної ініціативи Сталевий фронт "Метінвест" спрямував на допомогу українській армії понад 1,6 млрд грн.

"Запоріжсталь" - одне з найбільших промислових підприємств України.

"Запоріжсталь" перебуває в процесі інтеграції в групу "Метінвест", основними акціонерами якої є ПрАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) і група компаній "Смарт-холдинг" (23,76%).

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський підписав санкційний указ, згідно з яким буде конфісковано частку металургійного комбінату "Запоріжсталь", контрольовану Росією. У списку санкцій юросіб прямі власники пакетів акцій "Запоріжсталі" Global Steel Investments Limited (Велика Британія), ТОВ "Київ Сек'юрітіз Груп" і ТОВ "Мідланд Кепітал Менеджмент", а також такі, що стоять далі в ланцюжку володіння, як Gorlane Business Inc (Британські Віргінські о-ви) і Eastrade Ltd (Багамські о-ви).

"Метінвест" у своїх останніх звітах зазначав, що йому належить 49,99% у капіталі "Запоріжсталі". Згідно з даними в системі розкриття НКЦПФР, іншими великими акціонерами "Запоріжсталі" на кінець 2022 року були Global Steel Investments Limited - 12,3466% і "Київ Сек'юрітіз Груп", що належить йому, - 24,5003%, а також "Мідланд Кепітал Менеджмент" - 11,2224% акцій.