Події

15:10 13.05.2023

Кількість постраждалих унаслідок ворожого обстрілу Хатного на Харківщині зросла до 4 осіб - прокуратура

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За уточненими даними, унаслідок обстрілу с. Хатне Куп'янського району Харківської області, здійсненого російськими окупаційними військами в суботу вранці, постраждали 4 людини.

"Дістали поранення 2 жінки, чоловік і 15-річний хлопчик", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Хатного постраждала мирна мешканка.

Теги: #прокуратура #харківська_область #обстріли

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