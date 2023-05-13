Події

13:27 13.05.2023

Волонтери ТЧХУ в Миколаєві надали допомогу постраждалим від нічного обстрілу

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Волонтери ТЧХУ в Миколаєві надали допомогу постраждалим від нічного обстрілу

Волонтери загону швидкого реагування Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) оперативно прибули на місце нічного обстрілу російських окупантів Миколаєва для надання допомоги постраждалим.

"У Миколаєві внаслідок нічної атаки було пошкоджено п'ятиповерхівку. Волонтери загону швидкого реагування Миколаївської обласної організації Червоного Хреста України оперативно виїхали на місце події та розгорнули намет допомоги", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці в суботу.

У наметі допомоги постраждалі могли підзарядити мобільні пристрої, зігрітися, отримати першу медичну та психологічну допомогу.

Волонтери також супроводжували роботу рятувальників ДСНС України.

Як раніше повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, унаслідок обстрілу в одній із п'ятиповерхівок вибито практично всі вікна і сталися пожежі в трьох квартирах. Також виникла пожежа на підприємстві та пошкоджено навчальний заклад. Постраждали троє місцевих жителів, одного з яких госпіталізували, а двом надано медичну допомогу на місці.

Теги: #допомога #миколаїв #тчху

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