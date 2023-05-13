Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

Шість пасажирських поїздів прямують із суттєвим відставанням від графіка через нічний обстріл російськими окупантами Хмельницької області.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Укрзалізниці" в суботу вранці, спільно з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією розроблено рішення, як дістатися до пунктів призначення: для пасажирів запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвезення.

"Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно здійснити посадку на шатл Київ - Козятин - Вінниця - Хмельницький. Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя і Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом і Хмельницьким чекайте з 10:00 на безплатні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу", - ідеться в повідомленні.

Для пасажирів, які прямують із Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва будуть доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів із Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.

"Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин. Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте на пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години буде прямувати шатл до станції Красне", - розповіли в "Укрзалізниці".

"Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або в інший бік, то для вас зміниться час у дорозі, на все інше не звертайте уваги", - ідеться в повідомленні.

Водночас в "Укрзалізниці" наголосили, що повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі в претензійному порядку, а всі шатли є безоплатними, як і посадка в альтернативні поїзди того самого напряму, що зазначено в придбаному квитку, у разі запізнення або неможливості прибути на свій рейс.

У разі додаткових запитань щодо організації посадки та пересадок слід звертатися до вокзальних чергових і стюардів. На всіх вокзалах працюють пункти підзарядки смартфонів і відкриті всі зали очікування.

Прогнозований час затримки поїздів:

№119 Запоріжжя - Львів +5 годин;

№85 Запоріжжя - Львів +5 годин;

№139 Київ - Кам'янець-Подільський +8:40 год.;

№38/36 Ужгород, Перемишль - Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль - Київ +6 годин;

№716 Перемишль - Київ +7 годин.

Інформацію про затримки поїздів, що прямують за зміненим маршрутом, можна відстежувати за адресою: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/4414