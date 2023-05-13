Події

11:25 13.05.2023

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

2 хв читати
Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

Шість пасажирських поїздів прямують із суттєвим відставанням від графіка через нічний обстріл російськими окупантами Хмельницької області.

Як повідомляється в телеграм-каналі "Укрзалізниці" в суботу вранці, спільно з Хмельницькою обласною військовою адміністрацією розроблено рішення, як дістатися до пунктів призначення: для пасажирів запущено додаткові поїзди-шатли та автобуси для підвезення.

"Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Вінниці, Хмельницького, то вам необхідно здійснити посадку на шатл Київ - Козятин - Вінниця - Хмельницький. Якщо ви прямуєте з Києва в напрямку Тернополя і Львова, то вам необхідно зробити пересадку на шатл Красне-Тернопіль-Чорний острів. Між Чорним островом і Хмельницьким чекайте з 10:00 на безплатні автобусні шатли від вокзалу до вокзалу", - ідеться в повідомленні.

Для пасажирів, які прямують із Вінниці, Жмеринки, Хмельницького до Києва будуть доступні шатли до Києва кожні 2 години. Першу групу пасажирів із Вінниці до Києва з квитками на рейс №716 забере поїзд №868 Гречани-Київ.

"Якщо ви прямуєте з Вінниці, Жмеринки до Львова, Ужгорода, Перемишля - вам доступні шатли до Козятина з пересадкою на будь-які рейси західного напрямку, які зараз прямують об'їзним шляхом саме через Козятин. Якщо ви прямуєте з Хмельницького до Львова, Ужгорода, Перемишля - очікуйте на пересадку на автобус від вокзалу до станції Чорний острів, звідки кожні 2 години буде прямувати шатл до станції Красне", - розповіли в "Укрзалізниці".

"Якщо ви прямуєте з Києва до Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, Перемишля або в інший бік, то для вас зміниться час у дорозі, на все інше не звертайте уваги", - ідеться в повідомленні.

Водночас в "Укрзалізниці" наголосили, що повернення невикористаних квитків зі 100% компенсацією можливе в будь-якій українській касі в претензійному порядку, а всі шатли є безоплатними, як і посадка в альтернативні поїзди того самого напряму, що зазначено в придбаному квитку, у разі запізнення або неможливості прибути на свій рейс.

У разі додаткових запитань щодо організації посадки та пересадок слід звертатися до вокзальних чергових і стюардів. На всіх вокзалах працюють пункти підзарядки смартфонів і відкриті всі зали очікування.

Прогнозований час затримки поїздів:

№119 Запоріжжя - Львів +5 годин;

№85 Запоріжжя - Львів +5 годин;

№139 Київ - Кам'янець-Подільський +8:40 год.;

№38/36 Ужгород, Перемишль - Одеса +12 годин;

№770 Тернопіль - Київ +6 годин;

№716 Перемишль - Київ +7 годин.

Інформацію про затримки поїздів, що прямують за зміненим маршрутом, можна відстежувати за адресою: https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/4414

Теги: #укрзалізниця #хмельницька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 13.05.2023
Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

11:14 13.05.2023
У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

11:10 13.05.2023
Окупанти 88 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули 2 мирних жителів

Окупанти 88 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули 2 мирних жителів

09:01 13.05.2023
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула

07:50 13.05.2023
У Хмельницькій області є приліт по критичній інфраструктурі

У Хмельницькій області є приліт по критичній інфраструктурі

07:44 13.05.2023
За добу окупанти обстріляли три прикордонні громади

За добу окупанти обстріляли три прикордонні громади

07:29 13.05.2023
У зв'язку з нічною ворожою атакою Хмельниччини транспортний рух у регіоні обмежено, очікується затримка п’яти поїздів

У зв'язку з нічною ворожою атакою Хмельниччини транспортний рух у регіоні обмежено, очікується затримка п’яти поїздів

07:25 13.05.2023
У результаті обстрілу в Миколаєві сталася пожежа на підприємстві, постраждали житлові будинки

У результаті обстрілу в Миколаєві сталася пожежа на підприємстві, постраждали житлові будинки

20:53 12.05.2023
Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

15:44 12.05.2023
Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

Кабмін схвалив залучення EUR200 млн від ЄБРР для "Укрзалізниці"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

Окупанти 88 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули 2 мирних жителів

ОСТАННЄ

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Російські окупанти вночі та вранці обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей 11 разів - ОК "Північ"

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута, бойовики "Вагнера" перебувають під загрозою оточення - ISW

Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, група Tvorchi виступить під номером 19

Російська 72 ОМСБр відійшла зі своїх позицій на південь від Бахмута - британська розвідка

Унаслідок обстрілів Донецької області поранено чотирьох місцевих жителів

Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

Залужний: Російські окупанти свідомо їдуть в Україну, щоб саме вбивати українців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА