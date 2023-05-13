Події

11:10 13.05.2023

Окупанти 88 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули 2 мирних жителів

1 хв читати
Окупанти 88 разів обстріляли Херсонську область за добу, загинули 2 мирних жителів

Двоє мирних жителів загинули, ще четверо дістали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок обстрілів російськими окупантами Херсонської області за минулу добу 12 травня, повідомляють у телеграм-каналі Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські окупанти 88 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області. Випустили 445 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, безпілотників та авіації. Херсон ворог атакував 15 разів, випустивши по місту 49 снарядів. Влучили в будівлю і територію навчального закладу. Також російські військові вдарили по житлових кварталах населених пунктів області та будівлі сільради в Білозерській громаді", - йдеться в повідомленні.

За даними Херсонської міськради, 24 обстріли припали на територію Херсонської територіальної громади, по якій окупанти випустили 88 снарядів. Поранено одного мирного жителя.

"Уражені - Херсон, Садове, Придніпровське, Інженерне, Антонівка. Також було здійснено нічний обстріл Херсона. Крім того, обстріляно острівну і лівобережну берегову частину Херсонської ТГ (дачні ділянки)", - йдеться в повідомленні.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:25 13.05.2023
Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

11:14 13.05.2023
У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

09:01 13.05.2023
У результаті ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула

У результаті ворожих обстрілів на Харківщині одна людина загинула

07:50 13.05.2023
У Хмельницькій області є приліт по критичній інфраструктурі

У Хмельницькій області є приліт по критичній інфраструктурі

07:44 13.05.2023
За добу окупанти обстріляли три прикордонні громади

За добу окупанти обстріляли три прикордонні громади

07:25 13.05.2023
У результаті обстрілу в Миколаєві сталася пожежа на підприємстві, постраждали житлові будинки

У результаті обстрілу в Миколаєві сталася пожежа на підприємстві, постраждали житлові будинки

20:53 12.05.2023
Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

Росіяни протягом дня ще чотири рази обстріляли прикордоння Чернігівщини

11:55 12.05.2023
Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

Обстріли РФ призвели до знеструмлення вугільної шахти на Донеччині - Міненерго

10:07 12.05.2023
У Запорізькій області за добу обстрілів зазнали 24 населені пункти - голова ОВА

У Запорізькій області за добу обстрілів зазнали 24 населені пункти - голова ОВА

09:27 12.05.2023
Окупанти завдали авіаудару по с. Архипівка Чернігівської області, поранені дві жительки, згоріли три житлові будинки - ОК "Північ"

Окупанти завдали авіаудару по с. Архипівка Чернігівської області, поранені дві жительки, згоріли три житлові будинки - ОК "Північ"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

Для пасажирів поїздів, що затримуються через обстріл Хмельниччини, запущено поїзди-шатли та автобуси - Укрзалізниця

У Хмельницькому вибуховою хвилею пошкоджено багато житлових будинків, навчальних закладів і підприємств, 11 жителів міста поранені - мер

ОСТАННЄ

Зеленський у Римі зустрінеться з Папою Римським Франциском і прем'єром Італії Мелоні

Повітряна атака РФ у ніч на суботу пошкодила будівлю енергооб'єкта на Хмельниччині, енергосистема стабільна

Російські окупанти вночі та вранці обстріляли прикордоння Чернігівської та Сумської областей 11 разів - ОК "Північ"

Новий пакет військової допомоги від Німеччини включатиме 30 "Леопардів", чотири "Ірис-Т" і 200 розвіддронів - Єрмак

ЗСУ досягли успіхів на північний захід від Бахмута, бойовики "Вагнера" перебувають під загрозою оточення - ISW

Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, група Tvorchi виступить під номером 19

Російська 72 ОМСБр відійшла зі своїх позицій на південь від Бахмута - британська розвідка

Унаслідок обстрілів Донецької області поранено чотирьох місцевих жителів

Усі дрони противника, які атакували вночі Київ, було збито

Залужний переконаний, що наступальна операція РФ готувалася дуже детально

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА