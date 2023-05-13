Події

08:23 13.05.2023

Залужний: Ворог зазнає шалених втрат, зокрема на донецькому напрямку, поблизу Бахмута

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Залужний: Ворог зазнає шалених втрат, зокрема на донецькому напрямку, поблизу Бахмута

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що ворог зазнає великих втрат, зокрема на донецькому оперативному напрямку, проте окупанти продовжують іти в Україну, щоб убивати українців.

"Вони (окупанти - ІФ-У) прийшли свідомо. І несуть зараз там шалені втрати. Зокрема на Донецькому оперативному напрямку, і в районі Бахмута. Але все одно йдуть убивати українців. Це їхня мета. Дивно, що це відбувається в 21 столітті", - сказав Залужний в інтерв'ю в спецпроєкті Дмитра Комарова "Рік. За кадром".

 

 

Теги: #війна #залужний

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