Події

08:21 13.05.2023

Україна вийшла з двох угод про співпрацю з Росією та Білоруссю щодо державного кордону

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Україна вийшла з двох угод про співпрацю з Росією та Білоруссю щодо державного кордону

Україна вийшла з Меморандуму про співпрацю в охороні державних кордонів з Росією і Білоруссю і припинила дію Угоди з Росією про співпрацю і взаємодію з прикордонних питань.

Відповідний указ №278/2023 за підписом президента України Володимира Зеленського опубліковано на сайті глави держави.

"Вийти з Меморандуму про співробітництво в охороні державних кордонів Республіки Білорусь, Російської Федерації та України, укладеного 15 квітня 1994 року в Москві", - йдеться в тексті документа.

Також президентом припинено дію Угоди між Україною і Росією про співробітництво і взаємодію з прикордонних питань, укладеної 3 серпня 1994 року в Одесі.

Указ набув чинності з дня його опублікування.

 

 

Теги: #росія #кордон #білорусь #угоди

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