Події

08:15 13.05.2023

ЗС України знищили 590 окупантів, 6 танків, 29 БПЛА і 27 артсистем за добу

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ЗС України знищили 590 окупантів, 6 танків, 29 БПЛА і 27 артсистем за добу

За минулу добу, 12 травня, ЗС України знищили 590 російських окупантів, 5 танків, 12 бронемашин, 27 артсистем, 2 РСЗВ, 2 ППО, 29 БПЛА і 24 од. автомобільної та спецтехніки, повідомили в Генштабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.05. 23 орієнтовно склали особового складу близько 198260 (+590) осіб ліквідовано, танків - 3751 (+6) од, бойових броньованих машин - 7307 (+12) од, артилерійських систем - 3095 (+27) од, РСЗВ - 561 (+2) од, засобів ППО - 314 (+2) од, літаків - 308 (+0) од, гелікоптерів - 294 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2665 (+29), крилаті ракети - 970 (+0), кораблі/катери - 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 6011 (+15) од, спеціальна техніка - 402 (+9)", - ідеться в ранковому зведенні в суботу.

 

 

 

Теги: #війна #втрати #ворог

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