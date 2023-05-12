Події

19:18 12.05.2023

Протягом доби ворог завдав 4 ракетних і 26 авіаударів, здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ

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Протягом доби ворог завдав 4 ракетних і 26 авіаударів, здійснив понад 20 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби противник завдав чотирьох ракетних і 26 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Для нанесення ракетних ударів по Краматорську та Запоріжжю противник знову використовував ЗРК С-300", - зазначається у зведенні, оприлюдненому у фейсбуці у п'ятницю ввечері.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. Протягом доби окупанти здійснили 36 атак на зазначених ділянках фронту, тривають важкі бої в Бахмуті та Мар'їнці.

На волинському та поліському напрямках ситуація без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних із Україною районах, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Волфине Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Глибоке, Липці, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Великий Бурлук на Харківщині.

На куп'янському напрямку протягом доби противник з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку впродовж доби ворог здійснив обстріли населених пунктів, що перебувають поруч із лінією бойового зіткнення, а саме: Макіївка, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Спірне Донецької області.

На бахмутському напрямку агресор продовжує вести наступ. Тривають безперервні бої у місті Бахмут. Також ворог вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та Ступочки. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Богданівка, Бахмут та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка Друга, Оріхово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Південне, Торецьк, Дружба, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог завдав авіаційних ударів у районах Авдіївки та Водяного, здійснив обстріли населених пунктів Степове, Авдіївка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку підрозділи ЗСУ відбили численні ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Водночас противник обстріляв Гостре, Георгіївку, Максимільянівку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не здійснював. Завдав авіаційних ударів по районах Пречистівки та Великої Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка.

На запорізькому та херсонському напрямках ворог продовжує оборонятися. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Малинівка та Червоне Запорізької області, також Кізомис Херсонської області. Також обстріляв населені пункти поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема, це Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Білогір'я, Новоандріївка, Новопавлівка, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Козацьке, Садове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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