Події

18:56 12.05.2023

За добу українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

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За добу українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

За добу авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження живої сили окупантів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Теги: #авіація #удари

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