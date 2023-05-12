За добу українська авіація завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів - Генштаб ЗСУ

За добу авіація Сил оборони завдала чотирьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні, оприлюдненому в п'ятницю ввечері.

Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три райони зосередження живої сили окупантів, три артилерійські підрозділи на вогневих позиціях, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.