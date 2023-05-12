Повітряні сили ЗСУ щодо даних ЗМІ про 90% ефективності ППО: Такий відсоток стосується не всіх ворожих засобів ураження

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, коментуючи інформацію в медіа про українську протиповітряну оборону, що нібито ефективна на 90-100%, заявив, що високий відсоток ураження цілей стосується лише того виду озброєння, яке Україна може збивати.

"Хочу сказати щодо матеріалу в ЗМІ, і на декількох ресурсах я вже "притушив" ейфорію, якою не можна хворіти. Тому що 90% ракет ми збиваємо, як наприклад, під час атаки на Київ, ми говоримо про той вид озброєння, який ми можемо збивати. Якщо ми говоримо про крилаті ракети "Калібр", Х-101, Х-555, "Шахеди", - так, тут досягається відсоток ураження близько 75-80%. Може бути 90%, а за якоїсь атаки і 100%. Але це далеко не з усіма ворожими засобами ураження", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Зокрема, як наголосив Ігнат, у РФ є ракети, які українські сили ще не можуть збивати - Х-22, Х-31п, "Онікс", С-300, а також керовані авіабомби тощо.

"90% належать до того, що ми можемо вражати. Чому - я це пояснюю. Складається враження, що нібито ППО України вже на 90% ефективна. Ні, це не так, на жаль. Нам потрібно посилюватися. Основу ППО все ще складають старі радянські системи", - зазначив речник.

Раніше низка ЗМІ поширила інформацію про те, що Україна посилила свої можливості щодо відбиття ворожих ракет з надходженням західних систем протиповітряної оборони (ППО) і наразі їх ефективність наближається до 90%, а навколо Києва - до 100%.