ППО України вже може перехоплювати до 90-100% ворожих ракет - ЗМІ

Україна посилила свої можливості щодо відбиття ворожих ракет із прибуттям західних систем протиповітряної оборони (ППО), і нині їхня ефективність наближається до 90%, а навколо Києва - до 100%, повідомляє ABC NEWS із посиланням на оцінки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Для порівняння, пише видання, у перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. У звіті CSIS зазначено, що насправді ця цифра могла бути набагато нижчою.

"З прибуттям нових систем ППО західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанням навичок українських батарей Україна повідомила, що до грудня перехопила близько 80% російських крилатих ракет. На сьогодні... ця цифра наближається до 90%, і... системи оборони навколо Києва збили 100% ракет, випущених по місту з 28 квітня", - ідеться в повідомленні.

Також наголошується, що українські війська за допомогою західного озброєння вибудовують протиповітряну оборону в кілька рівнів.

"Україна поступово додавала нові системи від західних союзників, зокрема батареї IRIS-T із Німеччини в жовтні та NASAMS американського і норвезького виробництва в листопаді... також отримала системи SAMP/T європейського виробництва і ракети HAWK американського виробництва, а минулого місяця додала дві батареї Patriot американського виробництва. Групи протиповітряної оборони вибудовують із перекривними колами стрільби, починаючи з короткої, майже прямої оборони з використанням ракет, які запускають із плеча, і зенітних гармат та закінчуючи великими відстанями", - ідеться в повідомленні.