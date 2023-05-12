КМДА має намір поглибити взаємодію з правоохоронцями у протидії незаконній вирубці дерев – відповідь на петицію

Київська влада заявляє, що розгляне можливість поглиблення взаємодії Київської міської державної адміністрації з правоохоронними та профільними органами щодо запобігання можливим фактам незаконної вирубки дерев у столиці.

Зокрема, міська влада Києва підтримала петицію із закликом зупинити незаконну вирубку у Парку Партизанської слави в Дарницькому районі столиці, яка набрала необхідні для розгляду 6 тис. голосів.

"Враховуючи актуальний суспільний запит, підтримую електронну петицію №11878 "Зупинити незаконну вирубку в Парку Партизанської слави (Дарницького району)" у частині завершення належним чином лісосічних робіт та інших заходів із поліпшення санітарного стану лісових насаджень у кварталах №50, 51 Микільського лісництва", – йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Крім цього, зазначено, що буде розглянуто можливість поглиблення взаємодії Київської міської державної адміністрації з Головним управлінням Національної поліції у Києві, Управлінням патрульної поліції у Києві, Державним агентством лісових ресурсів України та Державним спеціалізованим лісозахисним підприємством у сфері попередження можливих фактів незаконної вирубки.