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14:30 12.05.2023

Суд ухвалив обвинувальний вирок екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу

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Суд ухвалив обвинувальний вирок екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу

За матеріалами Служби безпеки України суд ухвалив перший вирок митрополиту УПЦ (МП): екскерівника Кіровоградської єпархії митрополита Іосафа визнано винним у порушенні рівноправності громадян і засуджено з випробувальним терміном.

"За матеріалами СБУ районний суд м. Кропивницький вперше в Україні виніс вирок високопоставленому клірику УПЦ (МП), екскерівнику Кіровоградської єпархії митрополиту Іосафу. Він та секретар цієї установи повністю визнали свою вину у злочинах, які їм інкримінувала Служба безпеки", - ідеться в повідомленні української спецслужби в п'ятницю.

Отже, як зазначають у СБУ, суд і самі фігуранти повністю підтвердили доказову базу, зібрану співробітниками СБУ.

"Їх засуджено за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив їм 3 роки позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки, а також заборонив на 1 рік обіймати посади керівників релігійних управлінь та єпархій", - уточнюється в повідомленні.

У спецслужбі нагадують, що фігуранти публічно вихваляли захоплення частини території України та розпалювали міжрелігійну ворожнечу в регіоні на користь країни-агресора.

"За даними розслідування, єпископ входив до найближчого оточення московського патріарха Кирила, з яким координував підривну діяльність проти нашої держави. Для цього митрополит був на постійному зв’язку з очільником РПЦ і виконував його доручення щодо виправдовування російської агресії та окупації східних і південних територій України, зокрема АР Крим", - зазначається в повідомленні.

Як уточнюють в СБУ, вказівки з Москви надходили у вигляді письмових циркулярів, а також під час особистих зустрічей на території РФ, до злочинної діяльності єпископ залучив і секретаря єпархії.

"За їхнім дорученням у церквах релігійної громади людям роздавали ворожу пропагандистську літературу, яку друкували багатотисячними накладами в типографіях країни-агресора. У цих книгах російські "автори" ставили під сумнів українську державність і вихваляли кремлівський режим", - ідеться в повідомленні.

Під час обшуків на території єпархії правоохоронці виявили велику кількість проросійських друкованих матеріалів і документи з доказами листування з московськими "кураторами".

Теги: #упц_мп #вирок #митрополит

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