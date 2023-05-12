Міноборони замовить українські танки "Оплот" для ЗСУ - Резніков

Міноборони замовить українські танки "Оплот" для Збройних сил України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час візиту до Харківської області.

Як повідомляє пресслужба Міноборони, поїздка відбулася спільно з головою Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександром Завітневичем і директором держконцерну "Укроборонпром" Юрієм Гусєвим та за участю голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Під час робочого візиту міністр оборони протестував танк "Оплот".

"Я переконаний, що в танковій коаліції в перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов'язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність - це збереження життя наших захисників і захисниць. Щоб вони могли захищати нас, щоб вони не втрачали своє здоров'я, їм потрібна броньована техніка. Я люблю кухню і музику різних народів світу, але в промисловості я залишаюся промисловим українопротекціоністом. Саме тому було ухвалено рішення, що Міноборони замовить в "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", - сказав міністр.

Крім того, у рамках візиту міністр нагородив відзнаками співробітників кількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України.