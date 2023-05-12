Окупанти завдали авіаудару по с. Архипівка Чернігівської області, поранені дві жительки, згоріли три житлові будинки - ОК "Північ"

Дві жительки с. Архипівка Семенівської громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області дістали поранень унаслідок авіаційного удару російських окупантів по селу ввечері в четвер, повідомляється у телеграм-каналі Оперативного командування "Північ".

"Близько 21:35 11 травня зафіксовано один авіаудар, імовірно, керованою ФАБ-500 із російського літака типу Су-35, по н.п. Архипівка. Внаслідок удару поранені дві місцеві жительки. Також сталося займання трьох приватних будинків (будинки знищено полум'ям)", - ідеться в повідомленні.