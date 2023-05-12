Події

08:27 12.05.2023

Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

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Зеленський подякував військовим частинам, які досягли успіхів від початку тижня

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні перерахував військові частини, які досягли успіху із початку тижня.

"Сьогодні у мене почесне і дуже приємне завдання для цього звернення – маю честь подякувати нашим воїнам і підрозділам, які особливо відзначились у захисті держави від початку цього тижня", - сказав він.

Серед таких Зеленський назвав, зокрема, 3-тю та 5-ту окремі штурмові бригади та 28-ту окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

"ОСУВ «Таврія» – воїни 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола, 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ", нашої славетної "пʼятдесятдевʼятки" – 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка та 79-ї окремої бригади ДШВ… Дякую всім вам за міцність на позиціях і силу в боях, за натхнення до перемоги, яке ви даєте всій Україні своєю влучністю та відвагою", - сказав він.

Він також відзначив "воїнів 1-ї та 14-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії, які разом із усіма силами оборони та безпеки України захищають нашу державу на Донеччині та Луганщині. Дякую вам, нацгвардійці, і за вашу стійкість, і за ваше уміння силами своєї розвідки і артилерії посувати колишню "другу армію світу" нижче і нижче в переліку військових сил".

"Кожне з усіх цих найменувань, кожен з усіх цих підрозділів - це честь, це гордість України, це героїзм наших людей. Героїзм, який назавжди робить Україну вільною", - сказав президент.

За його словами, "ніколи на нашій землі не пануватимуть чужі прапори і ніколи наші люди не будуть віддані на поневолення. Стійкість у боях зараз, потужність у наших активних діях, відвага і влучність наших воїнів щодня і щоночі - це незалежність України, яка буде завжди. Яку ми посилюємо і будемо посилювати".

 

 

Теги: #президент #військові #подяка

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