Події

06:58 12.05.2023

Ворог обстріляв шість ОТГ на Сумщині, зафіксовано понад 80 вибухів

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Ворог обстріляв шість ОТГ на Сумщині, зафіксовано понад 80 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонних ОТГ у Сумській області, повідомили в ОВА.

"Зафіксовано понад 80 вибухів. Обстрілу зазнали населені пункти Зноб-Новгородської, Есманьської, Юнаківської, Білопільської, Миколаївської та Великописарівської громад", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зокрема, у Миколаївській сільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (3 вибухи).

По території Зноб-Новгородської ОТГ окупанти стріляли з мінометів - 29 вибухів. Унаслідок обстрілу зруйновано міст на автодорозі місцевого значення. Пошкоджено 2 приватні житлові будинки. Також був артобстріл - 3 вибухи.

По Білопільській громаді ворогом здійснено мінометний обстріл (20 вибухів) та обстріл із гранатомета - 2 вибухи.

На територію Есманьської громади росіяни скинули 1 міну.

У Великописарівській громаді зафіксовано артилерійський обстріл (8 вибухів) та обстріл із міномета - 6 вибухів.

У Юнаківській ОТГ було здійснено обстріл із РСЗВ (11 вибухів).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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