У парламенті Швейцарії рекомендували дозволити владі реекспорт військової техніки

Комісія Ради кантонів Федеральних зборів (парламенту) Швейцарії виступила за ослаблення експортного контролю на вироблену в конфедерації військову техніку, повідомляють у четвер швейцарські ЗМІ.

Йдеться про дозвіл третім країнам реекспортувати таке озброєння.

Аналогічна комісія з питань безпеки нижньої палати швейцарського парламенту - Національної ради - висловила таку саму позицію ще в січні цього року.

Тепер, як очікується, цей захід розгляне парламент у повному складі. Планується, що це відбудеться в червні 2023 року.

Однак голова комісії з питань безпеки Ради кантонів Вернер Зальцманн зазначив, що навіть у разі ухвалення таких послаблень, вони не набудуть чинності до березня 2024 року.

Коментуючи рішення підтримати цей захід, Зальцманн заявив, що комісія виходила з національних інтересів, які полягають у тому, щоб підтримати швейцарську оборонну промисловість.

Швейцарські ЗМІ зазначають, що раніше низка європейських країн, зокрема Німеччина, Данія, Іспанія, хотіли переспрямувати в Україну придбану військову техніку швейцарського виробництва, однак Берн відмовляв їм, посилаючись на закріплену в конституції країни політику нейтралітету, яка, зокрема, забороняє передачу зброї в зону активних бойових дій.

Однак це рішення викликало активну критику на Заході.