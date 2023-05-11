Події

20:53 11.05.2023

Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

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Заступник глави МЗС України Мельник може стати послом у Бразилії

Бразилія схвалила кандидатуру заступника міністра закордонних справ України Андрія Мельника на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України.

"Уряд Бразилії з радістю повідомляє, що він надав пану Андрію Мельнику агреман на призначення на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Бразилії", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Раніше 10 травня Мельник у Києві провів зустріч із головним радником Спеціальної дорадчої служби Адміністрації президента Бразилії Селсо Аморімом.

Як повідомлялося, 11 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади посла України у ФРН. Мельник обіймав посаду посла України в Німеччині з 2014 року.

 

 

 

Теги: #посол #мзс #бразилія

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