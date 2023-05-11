Події

19:15 11.05.2023

Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

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Туреччина та ООН запропонували продовжувати переговори щодо "зернової ініціативи" в онлайн-режимі

У Стамбулі завершилися дводенні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи, повідомив віцепрем'єр - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Дводенні переговори щодо Чорноморської зернової ініціативи в Стамбулі завершилися, ООН і Туреччина запропонували подальші онлайн-переговори. Українська делегація наполягає на продовженні ініціативи та наголошує на необхідності відновлення реєстрації флоту та перевірок без затримок", - написав Кубраков у твіттері.

 

Теги: #переговори #зернова_ініціатива

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