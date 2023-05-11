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18:29 11.05.2023

Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

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Польща передала Україні 14 винищувачів МіГ-29

Польща відправила Україні 14 винищувачів МіГ-29 і 325 танків, повідомило постійне представництво Республіки Польща в ЄС.

"Із 575 поставлених наразі в Україну танків 325 передала Польща. Нідерланди посідають друге місце (85), Німеччина - третє (80) і США - четверте (76). Крім того, з 28 літаків, переданих наразі до Києва, Польща відправила 14 винищувачів МіГ-29", - ідеться в повідомленні у твіттері.

8 травня польський міністр оборони Маріуш Блащак повідомив про відправлення винищувачів МіГ-29.

У квітні польський президент Анджей Дуда повідомив, що Варшава зможе поставити Києву загалом 14 винищувачів МіГ-29.

МіГ-29 - радянський і російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках. Призначений для знищення керованими ракетами та бортовою гарматою повітряних цілей і для ураження наземних цілей із застосуванням некерованих засобів ураження. Має численні модифікації. Літак експлуатують понад 20 країн світу.

 

Теги: #польща #військова_допомога

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