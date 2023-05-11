Війна в Україні забрала життя щонайменше 8791 цивільного, 14 815 поранено - ООН

Серед цивільних осіб із 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 7 травня 2023 року постраждало 23 606 осіб (на 1 травня - 23 375), зокрема 8791 особа загинула (8709), повідомило Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН).

"УВКПЛ ООН вважає, що реальна кількість випадків загибелі або поранення цивільних осіб є значно вищою, оскільки багато повідомлень із місць, де такі випадки мали місце, як і раніше, потребують додаткового підтвердження, тоді як отримання інформації з деяких місць, де тривають бойові дії, затримується", - наголошується в документі щодо даних ООН.

Це стосується, наприклад, таких населених пунктів, як Маріуполь (Донецька обл.), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська обл.), де, за повідомленнями, зафіксовано численні випадки загибелі або поранення цивільних осіб.

За підтвердженими даними ООН, загинули 3977 чоловіків, 2367 жінок, 271 хлопчик і 217 дівчаток, тоді як стать 31 дитини і 1928 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 14 815 поранених 433 хлопчики і 309 дівчаток, а також 274 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з даними на 1 травня загинуло четверо дітей і ще троє були поранені.

Якщо раніше зведення УВКПЛ ООН про кількість втрат виходило щодня, а потім лише в робочі дні, то з липня воно стало щотижневим. У цьому зведенні, як і в попередньому, наведено дані за місяцями.

Згідно з ними, кількість загиблих за перші сім днів травня становила 58 порівняно зі 179 у квітні, 181 - у березні, 141 - у лютому, 199 - у січні, 206 - у грудні та 187 - у листопаді.

Найбільш смертоносним місяцем, як зазначає ООН, для цивільних осіб залишається березень минулого року - щонайменше 4102 загиблих. У квітні-2022, згідно з публікацією УВКПЛ, кількість смертей цивільних через війну знизилася до 799, у травні - до 535, у червні - до 426 і в липні - до 380. У перші п'ять днів війни з 24-го до 28 лютого загинуло 362 людини, у серпні - 336, у вересні - 395 і в жовтні - 305.

Кількість поранених за сім днів травня становила 163 порівняно з 495 у квітні, 592 - у березні, 458 - у лютому, 539 - у січні, 617 - у грудні та 541 - у листопаді. У жовтні кількість поранених скоротилася до 795 із 981 у вересні, коли вона виявилася вищою за показник серпня - 917. До цього щомісяця кількість поранених перевищувала тисячу: липень - 1130, червень - 1105, травень - 1138, квітень - 1891, березень - 2988. За п'ять перших днів війни в лютому минулого року було поранено 465 осіб.

Згідно зі зведенням, за перший тиждень травня цього року від зброї вибухової дії з великою зоною ураження загинуло 55 осіб та ще 150 було поранено, тоді як від мін та вибухонебезпечних предметів - наслідків війни померло троє та було поранено 13 осіб (7% загальних втрат).

На контрольовані урядом території, за даними ООН, у травні припало 89% жертв.

У зведенні традиційно зазначено, що зростання показників проти попереднього зведення не слід зараховувати лише до випадків після 1 травня, оскільки протягом цього періоду управління верифікувало певну кількість випадків за попередні дні.