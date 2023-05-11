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14:12 11.05.2023

На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

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На потреби ЗСУ стягнуто понад 700 тис. грн заставних коштів, внесених іноземцями-фальшивомонетниками - прокуратура

Суд вирішив перевести на рахунок Збройних сил України 700 тис. грн заставних коштів, які внесли іноземці, що організували схему ввезення в Україну підробленої валюти та порушили покладені на них зобов'язання, повідомляє пресслужба прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в четвер.

"Прокурори автономії у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальному провадженні стосовно трьох осіб, громадян Узбекистану та Азербайджану, які організували незаконну схему ввезення підроблених доларів США з Туреччини до України, зокрема, через тимчасово окуповану територію Криму", - зазначено в повідомленні.

За даними прокуратури, під час досудового розслідування зазначеним особам було обрано запобіжні заходи у вигляді взяття під варту з альтернативою внесення застави, яку вони в подальшому і внесли. Пізніше з початком повномасштабного вторгнення злочинці порушили визначені для них обов'язки, що стало підставою звернення прокурора до суду з відповідним клопотанням.

 

Теги: #суд #крим #зсу

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