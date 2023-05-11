У Херсоні з 16 травня комендантську годину встановлено з 21:00 до 05:00

Комендантська година в Херсоні з 16 травня діятиме з 21:00 до 05:00 щодня, повідомляє пресслужба міськради.

"Наступного тижня в Херсонській громаді буде скорочено комендантську годину. Відповідний наказ уже підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко", - ідеться в повідомленні міськради в четвер.

Як повідомляється, також продовжено термін продажу алкогольних напоїв у місті до 15 червня. Час заборони продажу алкоголю залишається незмінним - з 15:00 до 10:00 щодня.