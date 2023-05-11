На Харківщині за добу один загиблий, один постраждалий у результаті ворожих обстрілів

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали з артилерії, мінометів, а також із застосуванням авіації населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. У с. Фіголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення дістав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватні домоволодіння", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що в четвер уранці в Ізюмі на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 44-річний чоловік. Зараз медики надають йому допомогу.