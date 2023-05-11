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08:36 11.05.2023

Росіяни обмежені у здатності захищатися від контратак ЗС України в районі Бахмута

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Росіяни обмежені у здатності захищатися від контратак ЗС України в районі Бахмута

Російські окупаційні війська виснажені і сильно обмежені в здатності захищатися від локальних контратак Збройних сил України в районі Бахмута (Донецька обл.), йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Повсюдні проблеми з боєздатністю Росії, що посилюються тривалими атаками на виснаження в районі Бахмута, імовірно, значно обмежують здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак", - ідеться в повідомленні.

Науковці зазначають, що 72-га окрема мотострілецька бригада ЗС РФ сама по собі є "символом багатьох ендемічних проблем формування сил, з якими постійно стикаються російські військові".

Згідно із заявою українських джерел 9 травня, українські війська знищили 6-ту і 8-му роти 72-ї мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу під Бахмутом і просунулися на 2,6 км уздовж 3-кілометрової лінії фронту в районі. При цьому ISW не спостерігала візуального підтвердження цих повідомлень про більш широкі досягнення Сил оборони України.

Відомий російський "воєнкор" заявив 10 травня, що ЗС України намагалися просунутися далі в зоні відповідальності 4-ї мотострілецької бригади т. зв. "ЛНР" у районі Бахмута після контратак українських військ 9 травня, і що російські ПВК запобігли прориву сил ЗС України.

Міністерство оборони Росії, зі свого боку, заявило, що Повітряно-десантні війська Росії стримують дії українських сил на флангах навколо Бахмута.

Раніше експерти ISW оцінювали, що повідомлення про українські контратаки по всій Донецькій області, мабуть, є частиною тривалої схеми локальних і обмежених контратак.

У звіті зазначено, що ця 72-га російська бригада, що формувалася переважно з добровольців у серпні 2022 року в Оренбурзькій області (РФ) у складі 3-го армійського корпусу, восени 2022 року сильно постраждала в Харківській області під час контрнаступу ЗС України.

Українські ЗМІ припустили, що вцілілі частини 72-ї окремої мотострілецької бригади могли бути передислоковані в Миколаївську область після контрнаступу в Харківській області, де вони колись зазнали втрат під час південного контрнаступу України в жовтні.

Західні аналітики, зі свого боку, припускають, що деякі частини 72-ї бригади РФ були нещодавно перекинуті в район Бахмута.

"Очевидне залучення російським військовим командуванням елементів з'єднання, яке зазнало дві поразки поспіль, на Бахмутському напрямку поряд із уже виснаженими елементами Вагнера, ймовірно, дає українським силам можливість використовувати обмежені контратаки", - йдеться у звіті.

Теги: #рф #бахмут #isw

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