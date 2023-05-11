Ворог за добу випустив 461 снаряд по Херсонській області, є загиблий і поранений

Російські окупанти за добу випустили 461 снаряд по Херсонській області, є загиблий і поранений, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 90 обстрілів, випустивши 461 снаряд із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення", - написав він у телеграм-каналі.

Херсон ворог обстріляв 10 разів. Ворог влучив у житлові квартали населених пунктів області, а також територію заводу в місті.

Також Прокудін зазначив, що з деокупованої території області евакуйовано 95 осіб.