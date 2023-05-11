Ворог обстріляв Сумську область із мінометів та артилерії, є загиблий і руйнування

Російські війська 10 травня вкотре атакували Сумську область, унаслідок обстрілу однієї з прикордонних громад загинув місцевий мешканець, повідомила пресслужба ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів.

Білопільська громада: росіяни гатили по території громади з мінометів (29 вибухів) та артилерії (6 вибухів). Унаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по селу Павлівка пошкоджено одне домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламка артснаряду загинув місцевий житель.

Хотинська громада: здійснено обстріл із міномета (3 вибухи).

Есманьська громада: був артобстріл із САУ (2 вибухи).

Великописарівська громада: ворог скинув 13 мін.

Новослобідська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).

Юнацька громада: був обстріл із міномета (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено одне домогосподарство.