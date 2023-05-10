Події

19:10 10.05.2023

На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

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На Харківщині завершено евакуацію дітей із чотирьох прифронтових громад

Завершено евакуацію дітей із Великобурлуцької, Вільхуватської, Дворічанської та Петропавлівської громад Харківської області, які постійно перебувають під обстрілами, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ми евакуювали останніх 18 дітей із Дворічанської громади. Усього з 27 квітня з зони постійних обстрілів було вивезено 79 дітей. Більше дітей у цих небезпечних регіонах не залишилося", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, всі евакуйовані діти разом із батьками або іншими опікунами розселені в безпечних районах області. Частина сімей мешкає у родичів, а тих, хто потребував житла, безкоштовно розселили в гуртожитках.

"Зараз з евакуйованими дітьми працюють волонтери, психологи та соціальні працівники. Усім сім'ям надається гуманітарна та матеріальна допомога", - зазначив Синєгубов.

 

Теги: #евакуація #діти #харківська_область

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