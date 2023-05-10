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19:08 10.05.2023

Командувач ПС ЗСУ підписав окупантам ракету "HARM": Упевнений, через деякий час підписуватимемо ці ракети на винищувачах

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Командувач ПС ЗСУ підписав окупантам ракету "HARM": Упевнений, через деякий час підписуватимемо ці ракети на винищувачах

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету "HARM".

"На одному з оперативних аеродромів зустрівся з нашими бойовими пілотами! Подякував за титанічну роботу, яку льотчики щодня виконують в українському небі. Разом обговорили усі нагальні проблеми, перспективні питання. За доброю традицією підписав окупантам американську протирадіолокаційну ракету "HARM"! Моє послання частково підлягає цензурі, але, сподіваюсь, вони його прочитали повністю, може не всі…", - написав він у телеграм-каналі.

Олещук висловив упевненість, що через деякий час "ці американські ракети підписуватимемо вже на американських винищувачах".

"Можна англійською! Дякую українським льотчикам і всім, хто забезпечує польоти", - додав він.

 

Теги: #ракета #командувач #пс_зсу

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