Путін призиває резервістів на військові збори
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році.
Скільки людей призвуть на військові збори, не уточнюється.
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році.
Скільки людей призвуть на військові збори, не уточнюється.
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