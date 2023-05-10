Події

17:16 10.05.2023

Путін призиває резервістів на військові збори

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Президент РФ Володимир Путін підписав указ про призов громадян РФ, які перебувають у запасі, на військові збори у 2023 році.

Скільки людей призвуть на військові збори, не уточнюється.

Теги: #рф #резерв #збори

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