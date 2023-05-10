Події

16:18 10.05.2023

Маляр спростувала поширювану в російському просторі інформацію про нібито "ліквідацію українських командувачів"

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Маляр спростувала поширювану в російському просторі інформацію про нібито "ліквідацію українських командувачів"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр спростувала фейкову інформацію, поширювану в російському інформаційному полі, про нібито "ліквідацію українських командувачів".

"У російському інфополі поширюють інформацію про нібито ліквідацію наших командувачів. Протягом тижня три повідомлення. Всі живі. Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину; деморалізація українських військ; короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр наголосила, що це "лише незначний публічний епізод, з якого можна зрозуміти, в яких умовах воює наше командування".

 

Теги: #міноборони #спростування

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