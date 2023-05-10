МЗС Польщі викликало посла РФ через інцидент за участю російського винищувача та літака польської прикордонної служби

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сергія Андреєва у зв'язку з інцидентом за участю російського винищувача і польського прикордонного літака над Чорним морем, повідомив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

"10 травня до МЗС було викликано посла Сергія Андреєва. Представнику Російської Федерації було вручено ноту протесту у зв'язку з інцидентом за участю російського винищувача проти літака Прикордонної служби Польщі", - написав Ясіна у твіттері.

У МЗС заявили, що "рішуче засуджують провокаційну та агресивну поведінку російської сторони, що є серйозним міжнародним інцидентом".

Заяви представника МЗС сьогодні з цього приводу не планується.

Як повідомлялося, 5 травня було перехоплено літак L410 TURBOLET, що належав Польській прикордонній службі, який у співпраці з румунськими службами виконував планові патрульні місії під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі.

Інцидент стався близько 13:20 за 60 км на схід від повітряного простору Румунії за участю російського винищувача Су-35.