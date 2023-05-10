Події

14:28 10.05.2023

У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

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У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень"

У Лондоні 15-16 травня відбудеться конференція "Відновлення України: відбудова на базі досліджень", співорганізатором якої є Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту, повідомляється на офіційному порталі президента України.

"Фонд президента України з підтримки освіти, науки та спорту спільно з Лондонським королівським товариством і Мережею університетів, що взаємодіють з політичними структурами (UPEN), організовують конференцію "Відновлення України: відбудова на базі досліджень", - ідеться в повідомленні пресслужби в середу.

Як повідомляється, захід відбудеться 15-16 травня в Лондоні. Конференція спрямована на підтримку українських науковців, зміцнення та розвиток довгострокової співпраці урядових та академічних інституцій України та Великої Британії.

"Уперше в історії незалежності України Лондонське королівське товариство підтримуватиме українських науковців у проведенні досліджень, які будуть покладені в основу розробки політик у межах програм відновлення нашої країни", - зазначає пресслужба президента.

У роботі конференції візьме участь низка науковців з українських та британських університетів, профільні заступники міністрів, які презентують пріоритети для досліджень, що стануть підґрунтям для напрацювання рішень, пов'язаних з економічними викликами та потребами України під час та після війни у сфері здоров'я й добробуту населення, планування "зеленого" відновлення та розвитку людського потенціалу.

Від академічної спільноти України в конференції візьмуть участь представники Одеського національного медичного університету, Національного медичного університету ім. Богомольця, Українського католицького університету, Київського національного університету будівництва та архітектури, Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Амерікан Юніверсіті Київ.

"Оскільки рівень складності викликів та умов, у яких зараз розвивається Україна, перевищує всі типові завдання, нам справді потрібні найкращі уми та культура взаємодії. У майбутньому особливу роль у процесі відновлення України відіграватиме пул талантів та "економіка довіри". Саме тому з нашого боку конференцію очолять Міністерство освіти і науки та Міністерство економіки", - зазначила радник - уповноважений президента України з питань Фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ольга Будник, слова якої наводить пресслужба.

Перший день конференції відбудеться у форматі панельних дискусій та обговорень, другий - у форматі круглих столів з експертами, які сформують подальший план спільних дій.

Захід фінансують Universities UK International, Research England і British Council за підтримки Академії медичних наук, Британської академії та Королівської інженерної академії.

Теги: #лондон #україна #відновлення #конференція

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