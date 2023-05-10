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12:35 10.05.2023

Суд заарештував голову Полтавського райсуду, яка співпрацювала з окупантами

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Суд заарештував голову Полтавського райсуду, яка співпрацювала з окупантами

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази співпраці з ворогом голови Полтавського районного суду, її взято під варту.

"Посадовиця була завербована ФСБ і "зливала" окупантам інформацію про українських захисників на півдні нашої держави. Крім того, вона рекомендувала своєму російському куратору "кандидатури" гауляйтера Бердянська та керівників однієї із захоплених місцевих лікарень", - ідеться в повідомленні української спецслужби в середу.

У СБУ нагадують, що співробітники спецслужби викрили зловмисницю в результаті комплексних заходів у квітні цього року.

"За матеріалами Служби безпеки, Вища рада правосуддя прийняла рішення про відсторонення фігурантки від займаної посади. Суд обрав їй запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави", - зазначено у повідомленні.

За інформацією СБУ, голова суду за власною ініціативою вийшла на російську спецслужбу на початку повномасштабного вторгнення РФ, на той час вона перебувала в Бердянську, де працювала суддею в міськрайонному суді.

"Встановлено, що наприкінці березня минулого року вона передала окупантам інформацію про переміщення трьох бійців окремого загону спецпризначення "Азов" з Маріуполя до району Мангуша. Також зрадниця закликала інших працівників суду підтримати російських окупантів і співпрацювати з ними", - уточнюють у СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Розслідування здійснювали співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

У повідомленні Офісу генпрокурора зазначено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваній голові суду обирав Жовтневий районний суд Запоріжжя.

У прокуратурі інформують, що суддя також постачала ворогові інформацію про проукраїнськи налаштованих працівників правосуддя, надавала окупантам допомогу у формуванні штату так званого підрозділу "министерства чрезвычайных ситуаций россии".

За інформацією прокуратури, суддя з Бердянська переїхала на постійне проживання до Полтави, де очолила Полтавський районний суд.

Теги: #арешт #суддя #колаборант

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