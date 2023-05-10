Події

10:30 10.05.2023

СБУ ідентифікувала командира полку "ДНР" і його підлеглих, які облаштували катівню на Миколаївщині

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СБУ ідентифікувала командира полку "ДНР" і його підлеглих, які облаштували катівню на Миколаївщині

Служба безпеки України встановила особи зловмисників, які облаштували катівню для українців на захопленій території Миколаївської області.

"У результаті комплексних заходів встановлено особи ще трьох зрадників, причетних до масових знущань над мирними жителями тимчасово захоплених районів України", - йдеться в повідомленні СБУ в середу.

За інформацією СБУ, зловмисниками є командир одного з полків терористичної організації "ДНР" і двоє його підлеглих.

У спецслужбі уточнюють, що ще до початку повномасштабного вторгнення фігуранти увійшли до складу окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ, а після 24 лютого 2022 року брали участь у бойових діях на південному фронті.

"Під час захоплення частини Миколаївської області командира ворожого полку призначили "військовим комендантом" в одному із селищ Баштанського району. За його наказом рашисти викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначають в СБУ, задокументовано, що зловмисники незаконно затримали чотирьох жителів селища, серед яких колишні військовослужбовці ЗСУ.

"Потім окупанти за вказівкою свого командира закрили потерпілих в холодному підсобному приміщенні та погребі без доступу до свіжого повітря. У застінках людей жорстоко били і тривалий час утримували в антисанітарних умовах, без води та їжі. Таким чином рашисти намагались схилити потерпілих до співпраці та отримати інформацію про місця базування Сил оборони", - наголошується в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом фігурантам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Теги: #миколаївська_область #катівня

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