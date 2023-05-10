Події

10:11 10.05.2023

Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

1 хв читати
Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

Депутати Європарламенту схвалили додаткову макрофінансову допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн для покриття потреб країни у фінансуванні в 2023 році.

Тим самим Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про підтримку уряду Молдови в стабілізації економічної ситуації. За цю пропозицію проголосував 561 депутат, проти - 43. 20 парламентаріїв утрималися, повідомляє пресслужба законодавчої асамблеї ЄС.

У комюніке пояснюють, що допомогу в розмірі EUR45 млн у вигляді грантів і до EUR100 млн у вигляді кредитів буде надано двома траншами, запланованими на третій і четвертий квартали 2023 року за умови виконання Кишиневом "певних політичних умов", зокрема, реформ системи правосуддя, забезпечення верховенства права і боротьби з корупцією, а також прогресу в реалізації макроекономічної програми Міжнародного валютного фонду.

Теги: #молдова #єс #фіндопомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:09 09.05.2023
Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

Європарламент вирішив прискорити забезпечення законодавчої бази для збільшення виробництва боєприпасів у ЄС

15:30 09.05.2023
Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

Рішення ЄС варто ухвалювати не одноголосно, а кваліфікованою більшістю - канцлер ФРН

14:47 09.05.2023
ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

ЄС потребує активізації зовнішньої політики, реформ і розширення - Шольц

14:06 09.05.2023
11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

18:31 08.05.2023
ЄС погодиться на продовження заборони вільної торгівлі українськими зерновими після 5 червня - єврокомісар

ЄС погодиться на продовження заборони вільної торгівлі українськими зерновими після 5 червня - єврокомісар

17:52 08.05.2023
ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

19:07 06.05.2023
Україна незгодна з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори триватимуть

Україна незгодна з рішенням Молдови про обмеження імпорту українських зернових та олійних, переговори триватимуть

14:09 06.05.2023
Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

Глава "Київстару" очікує подальшого продовження угоди про доступний роумінг до приєднання України до роумінгової зони ЄС

20:49 05.05.2023
ЄС збільшив обсяг зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією на 22,3% у 2022 році

ЄС збільшив обсяг зовнішньої торгівлі сільгосппродукцією на 22,3% у 2022 році

18:51 05.05.2023
Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України

Рада ЄС затвердила виділення 1 млрд євро для спільних закупівель боєприпасів і ракет для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

За добу ЗС України знищили 690 окупантів, 8 артсистем, 6 БПЛА і 15 крилатих ракет

Результати першого півфіналу Євробачення-2023

ОСТАННЄ

У Чорному морі перебувають 3 російські ракетоносії "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Японія після вторгнення РФ в Україну заявила про намір відкрити перший в Азії офіс НАТО

У Львові чоловіка збив поїзд, потерпілого госпіталізовано

Рівень водопілля в Дніпрі на території Києва за дві доби знизився на 30 см - КМВА

Голова Донецької ОВА підтвердив загибель французького журналіста в районі Часового Яру

Пригожин оголосив, що "Вагнера" не буде виведено з-під Бахмута, незважаючи на нездатність МО РФ вирішити "снарядний голод" - ISW

СБУ ідентифікувала командира полку "ДНР" і його підлеглих, які облаштували катівню на Миколаївщині

Унаслідок обстрілів Запорізької області важко поранено місцевого жителя - ОВА

"Харківобленерго" планує під'єднати в травні 23 із 99 знеструмлених населених пунктів

Військовий парад 9 травня в Москві продемонстрував проблеми з технікою, комунікаціями та особовим складом ЗС РФ - британська розвідка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА