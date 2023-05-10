Європарламент схвалив допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн

Депутати Європарламенту схвалили додаткову макрофінансову допомогу Молдові в розмірі EUR145 млн для покриття потреб країни у фінансуванні в 2023 році.

Тим самим Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії про підтримку уряду Молдови в стабілізації економічної ситуації. За цю пропозицію проголосував 561 депутат, проти - 43. 20 парламентаріїв утрималися, повідомляє пресслужба законодавчої асамблеї ЄС.

У комюніке пояснюють, що допомогу в розмірі EUR45 млн у вигляді грантів і до EUR100 млн у вигляді кредитів буде надано двома траншами, запланованими на третій і четвертий квартали 2023 року за умови виконання Кишиневом "певних політичних умов", зокрема, реформ системи правосуддя, забезпечення верховенства права і боротьби з корупцією, а також прогресу в реалізації макроекономічної програми Міжнародного валютного фонду.