Вечірнього удару по Куп'янську завдали "Іскандери", двоє постраждалих - у стані середньої тяжкості

Минулої доби обстрілів російських окупаційних військ зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увечері ворог завдав ракетного удару по м. Куп'янськ. Попередньо - ракетами "Іскандер". Пошкоджено будівлі цивільного підприємства та 5 приватних житлових будинків. Поранення отримали 3 людини. Жінка 57 років отримала легкі ушкодження, стан 59-річної жінки та 46-річного чоловіка медики оцінюють, як "середньої тяжкості", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що в Петропавлівці в результаті ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, господарські споруди, сталася пожежа, у Чернещині пошкоджено 2 житлові будинки та господарські споруди, у Гатищі - щонайменше 2 приватні житлові будинки, сталася пожежа.