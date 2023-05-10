Події

09:02 10.05.2023

ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

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ЗС України просунулися на 7 км від Авдіївки - ISW

Українським військовим вдалося просунутися на 7 км від Авдіївки (Донецька обл.) в результаті успішної контратаки, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили, ймовірно, домоглися додаткових незначних успіхів під час нещодавньої контратаки на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 травня, говорять про те, що українські сили, ймовірно, продовжили незначне просування на північ від Водяного (7 км на південний захід від Авдіївки) в районі, де, за оцінкою ISW, українські сили вели обмежену контратаку станом на 30 квітня", - йдеться у зведенні.

Раніше ISW оцінювала, що повідомлення про українські контратаки в усій Донецькій області, мабуть, є частиною тривалої схеми локальних і обмежених контратак.

 

 

 

Теги: #донеччина #контратака

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