Події

07:19 10.05.2023

За добу окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини

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За добу окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини

За минулу добу росіяни здійснили 14 обстрілів, зафіксовано 88 вибухів, повідомили в Сумській ОВА у вівторок.

"Обстрілу зазнали населені пункти: Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотинської громад", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу ОВА.

Найбільше від російської атаки постраждала Білопільська громада: росіяни скинули 29 мін на її територію, та здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів) і з АГС (25 вибухів).

Великописарівська громада постраждала від удару з міномета та обстрілу з АГС (10 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено 1 приватне житлове домоволодіння.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Водночас Юнаківська громада потрапила під артобстріл із САУ (8 вибухів).

На територію Хотинської громади окупанти скинули 3 міни.

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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