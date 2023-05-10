За добу окупанти обстріляли п’ять прикордонних громад Сумщини

За минулу добу росіяни здійснили 14 обстрілів, зафіксовано 88 вибухів, повідомили в Сумській ОВА у вівторок.

"Обстрілу зазнали населені пункти: Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Краснопільської, Хотинської громад", - йдеться в повідомленні телеграм-каналу ОВА.

Найбільше від російської атаки постраждала Білопільська громада: росіяни скинули 29 мін на її територію, та здійснили артилерійський обстріл (5 вибухів) і з АГС (25 вибухів).

Великописарівська громада постраждала від удару з міномета та обстрілу з АГС (10 вибухів). Внаслідок атаки пошкоджено 1 приватне житлове домоволодіння.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Водночас Юнаківська громада потрапила під артобстріл із САУ (8 вибухів).

На територію Хотинської громади окупанти скинули 3 міни.