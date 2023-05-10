Під Харковом унаслідок ДТП одна людина загинула, п’ятеро госпіталізовано

У вівторок, 9 травня, близько 18:30 на автомобільній трасі Київ-Харків-Довжанський зіштовхнулися ВАЗ-21099 і ГАЗ, у результаті 1 людина загинула, 5 постраждали.

"Водій автомобіля ВАЗ-21099 не обрав безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив виїзд на узбіччя. У результаті автомобіль відкинуло на смугу зустрічного руху, де він зіткнувся з транспортним засобом ГАЗ під керуванням 62-річного водія. Водій ВАЗу отримав травми, не сумісні з життям", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Водій іншого авто та його четверо пасажирів доправлені в лікарню.

Вирішується питання про порушення кримінального провадження за ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.